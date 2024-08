Filipe Sousa diz que regressou "astronauta" que "não faz, nem nunca fez falta" a Santa Cruz

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz faz notar que, esta semana, a autarquia viu regressar "aquele famoso vereador do PSD, cujo único feito ‘notável’ neste concelho tem sido o recurso à mentira persistente, a irresponsabilidade crónica e o cavalgar de causas perdidas porque raramente motivadas pelo verdadeiro interesse da população".

Fazendo alusão a Brício Araújo, que na quinta-feira retomou o seu mandato autárquico, Filipe Sousa, através de comunicado, afirma que se trata de "um astronauta convicto, que revela total desconhecimento dos dossiers autárquicos, faz política de fachada e usa Santa Cruz como catapulta para outros voos que lhe têm sido negados pelo partido".

Ou seja, regressa a Santa Cruz aquele que não faz, nem nunca fez falta a este concelho. E regressa como verdadeiro astronauta que é, sem os pés na terra e apenas porque lhe dá jeito aos seus objetivos políticos, guiados pelo próprio interesse e longe do que é preciso e convém a esta terra. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

O líder da autarquia realça ainda que Brício Araújo "abandonou Santa Cruz por birra com a 'Quinta Vigia', porque, segundo explica, "não lhe deram o lugar nas listas que pretendia e agora regressa para retomar o seu mandato assente na mentira e total subserviência ao poder regional".

"A sua forma de fazer política é suja, arrogante e irresponsável", sublinha.

Irresponsabilidade bem presente na primeira proposta que este astronauta apresentou e que visava a devolução total da receita de IRS. Isto é de uma irresponsabilidade atroz, na medida em que atualmente essa receita suporta o serviço da dívida municipal até o ano 2026. Isto é, suporta integralmente o pagamento da dívida que o PSD deixou para o povo pagar (superior a 1,3 milhões ano). Mas não é só a irresponsabilidade que anima este astronauta, é também a falta de vergonha. Isto porque defende menos impostos em Santa Cruz, mas suporta um governo que tem a carga fiscal mais alta do País. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Filipe Sousa explica que o deputado do PSD defende menos impostos, "mas que se esquece que foi o seu partido que aprovou o aumento de todos os impostos municipais para os valores máximos permitidos por lei".

O autarca acrescenta também que "foi o actual executivo do JPP que reverteu essa deliberação, fixando esses impostos no mínimo", pode ler-se no comunicado. "Compara a sua proposta a outros municípios geridos pelo PSD, mas esquece premeditadamente de dizer que esse município dá com uma mão e logo de seguida tira com a outra. Basta ver o preço da água praticado em Santa Cruz quando comparado com os valores cobrados pelo Funchal".