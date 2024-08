Presidente da CMF visita jovens do 'Férias Grandes' no CAPIS dos Louros

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e a vereadora com os pelouros da Educação e Cidadania, mas também Juventude, entre outros visitaram, hoje, o CAPIS (Centro de Artes Performativas para a Inclusão Social), situado no antigo anexo da Escola dos Louros. Isto no âmbito do projecto “Férias Grandes” da empresa municipal SocioHabitaFunchal.

Neste projecto - o “Férias Grandes” - e desde Julho até Setembro, participam, no CAPIS, crianças e jovens de quatro campos de férias da SocioHabitaFunchal.

Refira-se que este projecto, desenvolvido desde 2005, visa a ocupação de forma saudável, lúdica, educacional e formativa das crianças e jovens residentes nos conjuntos habitacionais da empresa municipal SocioHabitaFunchal, durante o período das férias escolares.

Nesse âmbito, participam residentes dos seguintes centros comunitários: Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão, Centro Comunitário Musicarte de Santo Amaro, Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro, Centro Comunitário da Quinta Josefina.

Note-se ainda que muitos dos projectos artísticos, que tem formação e ensaiam no CAPIS, actuam, posteriormente, em diversos eventos regionais, quer públicos, quer privados.

Os jovens que frequentam os campos de férias nos diversos Centros Comunitários pertencentes à SocioHabitaFunchal, no âmbito do “Ferias Grandes”, deslocam-se semanalmente ao CAPIS, onde podem participar em diversas atividades artísticas, sendo divididos por diversas salas onde decorrem diferentes atividades, nomeadamente de Música (Aprendizagem de instrumentos musicais, aulas de percussão), Teatro (criação de peuqenos sketches teatrias, teatro de marionetes, etc), Dança (Breakdance, criação de “Flashmob”, etc.), Artes Circenses (introdução à técnica de moldagem de balões, malabares, etc.) e, ao fim de algum tempo trocam entre salas, para assim possibilitar a participação a todos os jovens de contactarem com as diversas artes performativas.