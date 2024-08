Farense confirma recepção aos 'grandes' na I Liga 2024/25 no Estádio Algarve

O Farense confirmou hoje, numa mensagem entregue aos adeptos com lugar cativo durante o jogo com o Moreirense, que vai receber os chamados três 'grandes' da I Liga de futebol no Estádio Algarve.

"O Farense vem desta forma expressar o mais sincero agradecimento a todos, pelo vosso apoio em mais uma época desportiva que se inicia. Como é do vosso conhecimento, a nossa casa nos jogos com FC Porto, Benfica e Sporting será o Estádio Algarve", indicou o clube de Faro na informação transmitida aos seus adeptos.

Esta mudança foi aventada ao longo dos últimos meses pelo presidente do Farense, mas ainda não tinha sido oficializada, com o Farense a receber o Sporting já no dia 23 de agosto no novo palco.

Em dezembro, João Rodrigues justificava à Lusa a eventual troca do Estádio de São Luís pelo Estádio Algarve para a receção aos 'grandes' com o peso da receita financeira.

"É uma diferença de milhões [de euros], provavelmente. Se não for de dois milhões, é à volta de 1,5 milhões. Que, num orçamento de um clube como o Farense, faz uma diferença substancial", disse, na altura, o dirigente.

O recinto habitual do emblema algarvio, no centro da cidade de Faro, tem capacidade para cerca de sete mil espetadores, enquanto o Estádio Algarve, propriedade dos municípios de Faro e Loulé e situado na fronteira dos dois concelhos, tem uma lotação de pelo menos 20 mil espetadores.

O emblema algarvio conta hoje com mais de sete mil sócios e registou em 2023/24 uma assistência média próxima dos cinco mil espetadores na I Liga.

Na mensagem entregue hoje aos adeptos, o Farense pede que cheguem com antecedência ao Estádio Algarve no jogo com os 'leões', "por forma a evitar filas e garantir que todos possam desfrutar da experiência desde o início do espetáculo desportivo".

"Contamos com a vossa presença na nossa casa, a casa de todos os farenses", finaliza o emblema de Faro.

O Farense está a receber hoje, para a jornada inaugural da I Liga, o Moreirense, no Estádio de São Luís, que continuará a ser o recinto utilizado nos restantes jogos caseiros do campeonato.