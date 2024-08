IL participa de Vigília pela Liberdade da Venezuela hoje na Praça do Povo

A Iniciativa Liberal Madeira manifesta o seu apoio incondicional para com o povo venezuelano na sua luta por uma Venezuela livre e democrática, avançando com uma série de acções que visam sensibilizar a comunidade na Madeira para a grave situação vivida naquele país.

Este sábado, 10 de Agosto, o partido colocou diversos cartazes com a bandeira da Venezuela e com a palavra 'Liberdade', em vários concelhos da Madeira, com o objectivo de chamar a atenção para a situação que "afecta milhões de venezuelanos e para a necessidade urgente do reconhecimento de Edmundo González como vencedor das últimas eleições presidenciais".

A IL Madeira vai também participar numa vigília pela Liberdade da Venezuela que terá lugar pelas 19h30 de hoje na Praça do Povo, na cidade do Funchal.

O coordenador da IL Madeira, Gonçalo Maia Camelo, atenta que é “fundamental que a comunidade internacional, incluindo a Madeira, mostre o seu apoio incondicional ao povo venezuelano na sua luta para se livrar da tirania que o persegue e alcançar a liberdade".

"Com os cartazes e a participação na vigília, queremos não só expressar a nossa solidariedade, mas também sensibilizar a sociedade para a realidade que o venezuelanos enfrentam nesta altura”, conclui Gonçalo Camelo.

A Iniciativa Liberal entregou na Assembleia da República (AR), na passada terça-feira, um projecto de resolução para que Portugal reconheça Edmundo González como vencedor das eleições presidenciais venezuelanas e empregue esforços para um reconhecimento alargado.

Para a Iniciativa Liberal, Portugal deve "empregar esforços junto das organizações internacionais que integra, nomeadamente a União Europeia, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Organização de Estados Ibero-americanos para um reconhecimento o mais alargado possível".