Muita expectativa na Fan Zone do DIÁRIO

O ambiente na Fan Zone do DIÁRIO no Largo da Restauração, na cidade do Funchal, é de muita expectativa e tensão neste duelo renhido entre Portugal e França no Euro 2024.

A luta da seleção portuguesa para a sua sexta presença nas meias-finais da competição de futebol europeu promete render muitas palpitações esta noite. Cada vez que os lusos atentam à baliza francesa as mãos dos adeptos sobem à cabeça na ânsia por um golo português.

O DIÁRIO transmite em directo todos os jogos do Euro 2024 no grande ecrã instalado no Largo da Restauração.

Além de ver a bola rolar, no recinto os adeptos encontrar animação musical e restauração.