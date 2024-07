Fan Zone do DIÁRIO junta “uma força pela vitória de Portugal”

Estamos a menos de uma hora para o encontro de Portugal e Eslovénia, para os oitavos-de-final do Euro’2024, mas a festa já acontece no Funchal.

O ‘palco’ montado pelo DIÁRIO, no Largo da Restauração, junta num único espaço “uma verdadeira festa e uma força incrível em torno de um só objectivo: a vitória de Portugal”, disse Pedro Silva, um dos milhares de adeptos presentes, que não esqueceu a camisola de João Neves em casa, por quem tem uma grande admiração, mas reconhece que “ainda não está pronto para jogar de início”.

Sobre se a derrota consentida diante da Geórgia pode ter deixado marcas na selecção portuguesa, Joana Freitas admite que espera que não, mas que vai assistir à partida com “o coração apertado”, porque “temos tido muitas surpresas neste Europeu e agora basta um deslize para irmos para casa”.

“Nunca podemos esperar que seja fácil, já que acabamos de vir de uma derrota com uma equipa que em teoria era fácil, mas acredito que se Portugal se apresentar com ambição, já que qualidade tem mais que suficiente, podemos não só ganhar hoje, como vencer mais um Euro”, frisou Pedro Cunha, que envergava orgulhosamente o símbolo português ao peito.

São vários os passatempos com direito a prémios que têm feito as delícias dos presentes, sempre acompanhados com boa música e animação.