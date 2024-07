Será que ninguém foi campeão do mundo pescando um Marlin abaixo dos 252 quilos?

“Nunca um Blue Marlin com esse peso [252 quilos] daria para ganhar [Campeonato do Mundo de Pesca Grossa], portanto qual a razão para matar o peixe? É ridículo”. Este foi um dos comentários escritos por parte de um dos pescadores da comunidade que acompanha a modalidade de pesca grossa desportiva, depois de ter sido notícia que a embarcação Sorted havia fisgado um exemplar durante o prestigiado torneio.

As respostas a favor da preservação da espécie surgiram, recriminando a morte “apenas para a fotografia” e lembrando que o objectivo deste desporto passa essencialmente por [catch and release] fisgar e libertar e só em casos excepcionais a opção pela morte é válida. Mas será que nunca um peixe com esse peso conseguiu ser primeiro?

Antes de lá chegarmos, sublinhar que este ano foram várias nacionalidades as tripulações inscritas no maior torneio de pesca grossa do mundo capitaneados por americanos, britânicos portugueses, polacos, coreanos, australianos e também vindos de Trindade e Tobago.

Tudo por conta do aparecimento de dezenas de peixes desta espécie terem sido avistados nos primeiros meses do ano nas águas da Região que chegam com alguns dias de antecedência para preparar o campeonato do mundo mas também para ficar durante uma jornada mais prolongada que, nalguns casos, chegam aos três meses de estadia não regateando esforços para trazer tripulações e respectivas embarcações dos países originários.

Para o campeonato do mundo que aconteceu ontem estavam inscritas 162 embarcações sendo que na Madeira estavam sediadas 22 equipas (Freed´em, Blue Makaira, Grander , Juraté, Cabo São João, Billable Hours, Katherine B, Lara Jade, Margarida, Xareu, Prime, Pesca Grossa, Luna, Sea Angel, Atila, Sea Spirit, Flipper II, Iron Bird, Grander 54, Lightspeed, Boca e Sorted) cada qual teve de pagar cerca de 5 mil dólares de inscrição.

Mas voltando ao tema principal. Será que nunca um peixe com 252 quilos conseguiu ser primeiro? É preciso recuar a 2011 para ver que o campeão, na altura, a embarcação Sea Genie, capitaneada por Curt Fujimoto capturou um Blue Marlin com 238 quilos, menos 14 quilogramas do que fisgado ontem pelo Sorted.

Em 1998 também há registo de um primeiro prémio alcançado por Rusty Arrnbreeht por ter pescado um Marlin com 207 quilos ou ainda em 1992 quando Bill Holt pescou outro com 220 quilos. De resto na lista que a organização disponibilizou existem mais três referências de vencedores abaixo do peso do exemplar de ontem e verifica-se muitos outros premiados com peso ligeiramente superior. As excepções são acima dos 400 quilos.

Na Madeira e para o campeonato, o Marlin capturado com maior volume aconteceu em 2016, a bordo do Blue Makaira, capitaneado por Mark Rideout. Tinha 445 quilos. Um autêntico gigante.

O regulamento é claro e no pontos 8 refere que o peixe para ser qualificado deve ter 500 libras ou mais [226 quilos]. “Todos os peixes abaixo do peso qualificado ou aqueles peixes capturados que são menores do que a maior captura relatada devem ser liberados.

Anthony Johnson, campeão no Blue Marlin World Cup, chegou a ser recebido no salão Nobre do Município. O americano foi recebido pelo presidente da autarquia juntamente com o dono da embarcação Pesca Grossa, Gerard da Silva e do capitão calhetense Duarte Nuno Gonçalves que conseguiram pescar um exemplar de 296 quilos o que lhes valeu o título.

Americanos, britânicos, escoceses, irlandeses, australianos, sul-africanos, japoneses, franceses russos, ucranianos, polacos, donos das embarcações ou simplesmente gente que gosta de pesca desportiva normalmente têm o mesmo ponto: dinheiro. Por norma chegam discretos e mantém uma rotina diária no mar durante largas horas. No caso dos proprietários das embarcações, cujo valor podem ascender aos 10 milhões de euros, têm as suas tripulações preparadas para zarpar quando pisam o porto. São milionários e até multimilionários.