Consórcio madeirense lança novo jogo 'Waste Rush' que combina acção e aventura com reciclagem

Acaba de ser lançado o novo jogo destinado a smartphones Android e iOS denominado 'Waste Rush'. Trata-se de um jogo gratuito, desenvolvido pela WalkMe Mobile Solutions, que integra o consórcio eGames Lab.

"No Waste Rush os jogadores assumem o papel de motoristas de camião de recolha de resíduos: ao mesmo tempo que limpam as estradas, fornecem informações sobre a transformação e a reutilização de materiais reciclados e a separação adequada de resíduos, tarefas que podem ser aplicadas no dia a dia para contribuir para um planeta mais limpo e sustentável. Além da componente pedagógica, os jogadores podem ainda competir no ranking semanal, jogar mini jogos complementares e personalizar os seus camiões, tornando a experiência mais imersiva e com uma jogabilidade envolvente", explica uma nota enviada à imprensa.

Do eGames Lab fazem parte 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Subtle Nomad, NOS, Dream Expctation, IST-ID, CMF, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM, juntas pretendem estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos, desenvolvendo uma indústria com capacidade de exportação global.