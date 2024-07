“Ouvimos o senhor secretário. Temos como base o Orçamento que foi apresentado no início deste ano. Do ponto de vista liberal não é um bom Orçamento. Nunca poderia merecer a nossa concordância”. Palavras de Nuno Morna, no final do encontro com o secretário regional das Finanças, com vista à elaboração da proposta de Orçamento para 2024, que o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque deverá entregar na segunda-feira.

O deputado único da Iniciativa Liberal (IL) elencou também as medidas que o seu partido vai propor na discussão na especialidade, como a redução do IRS de 30 por cento, em todos os escalões ou redução do IVA, em pelo menos dois ou três por cento ou a criação do portal da transparência.