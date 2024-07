Nova campanha de recolha de 'monstros' lançada pela CMF

Conduzida pelo Departamento de Ambiente, em colaboração com as Juntas de Freguesia, e de forma a garantir uma maior proximidade com a população, a Câmara Municipal do Funchal vai promover uma nova Campanha de Recolha de Monstros (objectos volumosos que, pelas suas características, não podem ser recolhidos pelos meios habituais de recolhas de resíduos, sendo disso exemplo, móveis, colchões, máquinas de lavar roupa, frigoríficos, fogões, entre outros).

Os munícipes deverão contactar as respectivas Juntas de Freguesias e solicitar a recolha dos monstros na sua residência entre as 8h00 e as 15h00 do respectivo dia assinalado, indica nota à imprensa.

Esta iniciativa visa a promoção das boas práticas de cidadania e o respeito pelos equipamentos e espaços públicos.

Esta é já a sexta campanha que esta vereação da Câmara Municipal do Funchal está a realizar por todas as freguesias do concelho.

A autarquia do Funchal tem ao dispor dos munícipes um serviço de remoções a pedido. O custo deste serviço é de 16,37 euros por cada 15 minutos, sendo que, no caso das empresas, este custo passa a ser de 28,63 euros.

Também é permitido que os munícipes possam, igualmente, entregar este tipo de resíduos de grandes dimensões, de modo gratuito, na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, de segunda a sábado, das 08h00 às 22h00.

"O abandono de monstros na via pública é punível com uma coima variável de 50 a 250 euros, de acordo com o Regulamento de Resíduos Sólidos e Comportamentos Poluentes do Funchal", alerta a autarquia.

Cronograma para a Campanha de Recolha de Monstros:

06-07-2024: Freguesia do Monte, Freguesia do Imaculado Coração de Maria e Freguesia de Santa Luzia.

13-07-2024: Freguesia de São Martinho e Freguesia de São Pedro

20-07-2024: Freguesia de Santo António e Freguesia de São Roque

27-07-2024: Freguesia de Santa Maria Maior, Freguesia de São Gonçalo e Freguesia da Sé