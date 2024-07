Romain Correia confirmado como reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou, nas suas redes sociais, a contratação de Romain Correia, confirmando, deste modo, a noticia avançada pelo DIÁRIO. O defesa central, de 24 anos, que se sagrou campeão europeu pelos Sub-19 de Portugal em 2018, e esteve ainda no campeonato do Mundo de sub-20 em 2019, chega do FC Porto B, por cuja equipa alinhou nas últimas três temporadas, depois de ter conhecido todo um percurso de formação no Vitória SC, com uma passagem pelo Hércules de Espanha.

Romain Correia, que já esteve no treino do Marítimo realizado esta manhã nos Barreiros, aos canais de comunicação do clube mostrou-se satisfeito por estar “num clube tão grande e com a história como a do Marítimo”, assegurando que “irá dar tudo em campo em prol dos objectivos traçados pelo clube”.

O novo recruta maritimista referencia depois que “os objectivos do Marítimo serão traçados jogo a jogo”, apelando ao apoio dos adeptos em todos os jogos. “Na nossa casa e fora, os nossos adeptos serão muito importantes no apoio que vamos necessitar ao logo da época”, conclui.

Romain Correia é assim o quarto reforço já anunciado pelo Marítimo, depois de Patrick Fernandes, André Rodrigues e Martim Tavares.