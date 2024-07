Turista que se sentiu mal no Areeiro vai ser resgatada pelo helicóptero

A mulher que esta quinta-feira se sentiu mal quando realizava a Vereda entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, na zona do Pico do Gato, vai ser resgatada pelo Helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

A turista, de 67 anos, já foi estabilizada pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e irá ser agora transportada pelo meio aéreo para o Serviço Regional de Protecção Civil.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no local estão sete elementos da equipa de resgate em montanha dos BVM.