Helicóptero da Protecção Civil da Madeira já resgatou 28 pessoas desde 2023

A turista resgatada, esta quinta-feira, no Pico do Areeiro, foi a 28.ª pessoa a ser resgatada pela Brigada Helitransportada na valência Recuperador Salvador e a 27.ª operação "concluída com sucesso" desde o início da actividade desta equipa no ano passado, revelou o Serviço Regional de Protecção Civil.

Conforme noticiou o DIÁRIO, a mulher sentiu-se mal, quando realizava a Vereda entre a Vereda entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, na zona do Pico do Gato, tendo sido acionados os bombeiros.

De acordo com a autoridade, "o Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CIC-CROS) do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM recebeu, hoje, um alerta, visando a queda de uma vítima do género feminino, de 67 anos, de nacionalidade alemã, ocorrida no percurso pedestre entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo".

A mesma nota detalhe que, "perante a comunicação recepcionada, foi de imediato ativada a equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) para a primeira abordagem e estabilização da vítima, sendo que face ao estado da mesma, foi solicitada a activação do meio aéreo, por parte do Comandante das Operações de Socorro no teatro de operações, cuja aeronave e respectiva equipa, composta pelos pilotos, recuperadores-salvadores e operador de guincho se deslocaram à área georreferenciada, efectivando a oportuna recuperação da aludida vítima".

"À chegada ao Centro de Meio Aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM a cidadã acidentada foi assistida pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma Ambulância de Socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses", acrescenta a mesma nota.

Refira-se que foi em 2023 que a Brigada Helitransportada passou a dispor da valência especializada de Recuperador - Salvador - Busca e Resgate em Terra.