Miguel Castro diz que este é o "Dia D" da política regional

"Este é o Dia D da política regional", afirmou Miguel Castro que desafia o presidente do Governo Regional a ter "uma atitude democrática para pôr fim a esta situação".

O líder do CH pede a Albuquerque que "faça como Cristiano Ronaldo e marque um penálti certeiro". O CH exige que Albuquerque assuma que deixa a presidência do Governo se for deduzida uma "acusação dfefinitiva" pelo Ministério Público.

Albuquerque ainda não deixou clara essa posição.

Miguel Castro aproveitou para se dirigir ao PS e acusou Paulo Cafôfo de "dormir a acordar a pensar no Chega" e considerou uma peça de teatro de "péssima qualidade" o que os socialistas fizeram com o JPP.

""O que fez foi aniquilar a grande vitória do JPP com a sua derrota", afirmou.