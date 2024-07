Miguel Albuquerque volta a não ser claro sobre o que fará se for acusado

Miguel Castro pediu uma resposta objectiva mas não teve. Miguel Albuquerque não disse o que fará ser for alvo de uma "acusação definitiva" do Ministério Público, no processo em que é arguido.

O presidente do Governo Regional assumiu que as propostas do CH para o Programa foram aceites, mas sobre a sua situação garante que não prescinde dos seus direitos de cidadania.

"O que não aceitarei é a judicialização da política", afirmou, repetindo que tem "a consciência tranquila" e que é óbvio que assumirá as suas "resposnabilidades2.

No entanto, lembra que "nenhum processo deve intimidar os cidadãos" e rejeita a "instrumentalização da justiça", com sucessivas violação do "segredo de jusitça".

Albuquerque comparou as práticas do MP, com arguidos detidos durantes dias, aos processos da PIDE.

Por outro lado, considera "inaceitável" a ideia de que os políticos ficam diminuídos quando são envolvidos em processos.