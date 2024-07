Nuno Morna anuncia abstenção no Programa do Governo

O deputado da IL reconhece que foram incluídas no programa do governo "algumas propostas" do seu partido mas que este documento "está ainda assim longe de ser um programa que possamos assinar por baixo".

Um programa com "promessas vagas" e sem uma calendarização da execução das medidas que justificam a crítica.

"Um conjunto de boas intenções" e de "promessas genéricas" é como classifica o programa que acusa de ser pouco realista e apenas um conjunto de "palavras" e não medidas concretas.

A IL anuncia a abstenção porque considera ser a forma de evitar a "vitimização" do governo e reforça o "não" à liderança de Miguel Albuquerque.