Dançando com a Diferença com ante-estreia da peça 'Qual é o Código?' em Lisboa

Será no Festival Pedras’24 - O Infinito Amando Semear, que decorre no Lua Cheia Teatro para Todos, em Carnide, Lisboa, que a companhia Dançando com a Diferença fará a ante-estreia do espectáculo 'Qual é o Código?'. A peça criada por Sofia Neuparth sobe a palco no dia 7 de Julho, pelas 15 horas.

"A peça materializa o resultado de cerca de um mês de trabalho com a coreógrafa e criadora Sofia Neuparth, em colaboração com Margarida Agostinho e Pedro Domingues. Através da exploração de diversas técnicas e áreas artísticas, os intérpretes e cocriadores da obra: Bernardo Graça, Diogo Peres, Ismael Santos, João Estrela Azevedo, Maria João Pereira, Mariana Tembe, Milton Branco e Teresa Costa foram desafiados a pensar e a atravessar - como diz a sinopse - «formas de ser e sentir o mundo que vamos cocriando»", explica nota à imprensa.

Henrique Amoedo, director artístico da companhia, assume que "ao longo dos anos, temos procurado traçar um caminho que, não apenas valorize o panorama artístico, mas, também, permita aos intérpretes crescer enquanto seres individuais, promovendo o autoconhecimento e o reconhecimento da beleza da diversidade em palco”.

Este é um espectáculo de entrada gratuita e as reservas podem ser feitas através do 919 708 336.