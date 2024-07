SANAS resgatou sete pessoas em estado crítico no mar da Madeira

O SANAS-Madeira realizou no primeiro semestre deste ano 31 missões de salvamento no mar da Região, o que implicou 42,5 horas de navegação e 407,5 milhas náuticas percorridas.

Entre os meses de Janeiro e Junho, foram assistidas pelo SANAS 38 pessoas. Destas, 15 estavam feridas, sete foram resgatadas em estado crítico (maioritariamente no mar do Norte) e as restantes não necessitaram de assistência médica. Houve ainda registo de uma morte, na Poça das Lesmas, no Seixal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, tratou-se de uma turista de 28 anos, de nacionalidade italiana, que foi arrastada por uma onda quando estava a tirar uma fotografia. A turista foi resgatada pela equipa do SANAS-Madeira, que procedeu às manobras de reanimação juntamente com os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Contudo, a mulher não resistiu e acabou por falecer no dia seguinte, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No que concerne às actividades lúdico desportivas, foram realizadas 33 missões, 114,4 horas de navegação e 479,8 milhas náuticas percorridas. O SANAS garantiu segurança a 1.283 indivíduos, tendo auxiliado 26 atletas e evacuado outros sete.

Em suma, nos primeiros seis meses do ano foram realizadas 64 missões, o que corresponde a um aumento de 16% comparativamente ao período homólogo do ano passado.

As equipas do SANAS navegaram 156,9 horas e percorreram 886,3 milhas náuticas, o que corresponde a 12 voltas à ilha da Madeira.

Estiveram empenhados nestes salvamentos 207 tripulantes e 66 embarcações.