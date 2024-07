Os deputados ainda estão a fazer os últimos conjuntos de perguntas aos membros do Governo Regional, sobre pormenores do Programa, mas tudo indica que a primeira parte desta sessão plenária terminará até à hora do almoço.

A sessão de encerramento está marcada para as 15h00. Todos os partidos farão intervenções finais e o presidente do Governo Regional encerrará o debate, seguindo-se a votação da moção de confiança.