Mais de 7,7 milhões de venezuelanos vivem no estrangeiro

Os venezuelanos continuam a abandonar o país e já são mais de 7,7 milhões no mundo, indicam hoje dados divulgados pela Plataforma Regional de Coordenação Interagências para Refugiados e Migrantes (R4V).

Dos 7.774.494 emigrantes radicados no estrangeiro, 6,59 milhões escolheram emigrar para países da América Latina e Caraíbas, disse a R4V.

A Colômbia, com 2,86 milhões de migrantes venezuelanos, é o país com maior presença de Venezuela, seguindo-se o Peru (1,54 milhões), o Brasil (568,1 mil) o Chile (532,7 mil) e o Equador (444,8 mil).

Por outro lado, 164,0 mil venezuelanos radicaram-se na Argentina, 124,1 mil na República Dominicana e 113,1 mil no México.

Os dados dão conta ainda que no Panamá residem 58,2 mil venezuelanos, 39,7 mil no Uruguai, 36,2 mil em Trindade e Tobago, 29,0 mil na Costa Rica, 21,7 mil na Guiana, 18,0 mil na Bolívia, 17,1 mil em Aruba e 5,3 mil no Paraguai.

O relatório explicou que "as estatísticas apresentadas sobre refugiados e migrantes da Venezuela nos 17 países da Plataforma R4V refletem os números oficiais emitidos pelos Governos dos respetivos países de acolhimento".

A R4V referiu que "a utilização e publicação desta informação" é coordenada com "os serviços estatísticos governamentais relevantes e outros departamentos responsáveis pela gestão das estatísticas sobre refugiados e migrantes".

"Estes dados são atualizados regularmente. Alguns governos atualizam-nos mensalmente, enquanto outros o fazem com uma periodicidade indefinida", sublinhou.