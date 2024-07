Espectáculo 'Ruy, a História Devida' com lotação esgotada no 'Baltazar Dias'

O espectáculo 'Ruy, a História Devida', que estará em cena este sábado, 28 de Julho, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, está oficialmente esgotado.

O evento que marca o encerramento da temporada artística 2023/2024 do teatro municipal conta com a presença de Ruy de Carvalho, ícone do Teatro de Portugal, e do actor Luís Pacheco. O espectáculo, com texto de Paulo Coelho, cenografia e encenação de Paulo Sousa Costa e figurinos de Anne Carestiato e Fernanda Dias, promete uma noite repleta de histórias inéditas, de amor, de humor e de emoção.'

Ruy de Carvalho, num formato intimista, abre o coração e partilha momentos inesquecíveis da sua longa e inspiradora carreira, interagindo com o público através de perguntas e respostas.

Desde a sua estreia, 'Ruy, a História Devida' já foi apresentado 73 vezes em 30 cidades, contando com mais de 50 mil espectadores. A lotação esgotada no Funchal confirma o grande interesse do público pelo projecto.