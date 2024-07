'Baltazar Dias' encerra temporada artística com homenagem a Ruy de Carvalho

A temporada artística 2023/2024 do Teatro Municipal Baltazar Dias terminou este domingo, 28 de Julho, com o espectáculo 'Ruy, a História Devida' com os actores Luís Pacheco e Ruy de Carvalho em palco. Uma ocasião para a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, homenagear o actor com mais de 82 anos de carreira.

A autarca entregou um brasão da cidade, com a qual o actor tem fortes ligações emocionais. A edil funchalense fez questão de referir que “não haveria forma mais especial de encerrar a temporada artística sem ser com um espectáculo com Ruy de Carvalho, alguém conhecido pelas suas qualidades profissionais como actor, mas pelas suas qualidades humanas e valores".

A peça da Yellow Star Company contou com lotação esgotada.

O espectáculo está há mais um ano em cena, chegou a mais de 55 mil espectadores, 80 sessões e 30 cidades. Ruy de Carvalho de 97 anos é o actor menos jovem no activo e já revelou que tenciona fazer este espectáculo até aos 100 anos de idade. Acompanhou gerações, ensinou miúdos e graúdos e tornou-se o ícone da representação em Portugal.

O Ruy sempre teve uma grande ligação à Ilha da Madeira e a todos os madeirenses, desde logo, pela sua companheira de vida, Ruth de Carvalho, que era madeirense. O Ruy de Carvalho pisou muitas vezes este palco, sendo que está eternizado nas paredes do foyer deste Teatro, uma placa de homenagem da Câmara Municipal do Funchal, em 2002, com o espetáculo “Casa do Lago” ao lado de Eunice Munoz. Temos também no camarim da prima dona, um exemplar do cartaz deste espetáculo. CMF

A próxima temporada artística do 'Baltazar Dias' começa agora a ser preparada, a começar pelos trabalhos de manutenção e preservação do espaço, que vão incluir a substituição dos sistemas eléctricos, o envernizamento do palco, bem como a pintura da sala de espectáculos. O Teatro Baltazar Dias reabre as portas no dia 3 de Setembro.