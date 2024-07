Campo Municipal dos Prazeres terá o "melhor relvado sintético que existe no mercado"

A Câmara Municipal da Calheta formalizou esta terça-feira, 30 de Julho, a assinatura do contrato programa com o Estrela da Calheta Futebol Clube, que prevês o financiamento da instalação do novo relvado sintético no Campo Municipal dos Prazeres.

Carlos Teles, presidente do município, garante que a infra-estrutura terá o “melhor relvado sintético que neste momento existe no mercado”, possível com um investimento na ordem dos 264.532,11 euros, sendo que 70 mil euros são financiados pela Federação Portuguesa de Futebol e o restante valor, 194.532,12 euros, pela Autarquia.

A obra deverá estar concluída até o início da próxima época desportiva.

Luís Freitas, presidente da direcção da estrutura desportiva destaca que “é um desejo antigo do clube” e “a melhor prenda” que o Estrela poderia receber neste ano em que comemora o seu 60.º aniversário.

O responsável atentou que o relvado existente naquele recinto já tem mais de 20 anos de existência, apresentando-se em condições impróprias para a prática desportiva e agradeceu o apoio da Autarquia, sem o qual “seria impossível realizar uma obra desta envergadura”.

Carlos Teles, por seu turno, elogiou a persistência da direcção do clube para avançar com o projecto, indo para o terreno à procura de apoios: “Nós reconhecemos esse trabalho e, desde logo, disponibilizamo-nos para efectivar um contrato programa entre as duas instituições, já que será o Estrela da Calheta a lançar o procedimento desta obra. O Município quer continuar a proporcionar cada vez melhores condições para quem pratica desporto no concelho da Calheta”.

O autarca da Calheta concluiu admitindo que o principal propósito do município é "criar condições para a juventude, e não só, praticar desporto".

"Achamos que estamos no caminho certo, na implementação de uma política desportiva dinâmica e que tem posto o desporto concelhio no panorama regional, nacional e até mesmo internacional”, apontou.