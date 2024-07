Campo Municipal dos Prazeres vai ter novo relvado sintético

O Campo Municipal dos Prazeres vai 'ganhar' um novo relvado sintético, graças a um financiamento por parte da Federação Portuguesa de Futebol, que será complementado com um investimento da Câmara Municipal da Calheta.

Esta terça-feira, pelas 11 horas, será assinado um contrato-programa com o Estrela da Calheta Futebol Clube, com vista à instalação do novo relvado.

O clube conseguiu o financiamento de 70 mil euros por parte da FPF. Tendo em conta que o campo de futebol dos Prazeres é propriedade do Município e "que a política desportiva se insere nas competências da Câmara Municipal da Calheta, a autarquia irá assumir a restante parte do investimento", num montante de 194.532,12 euros. O investimento global da empreitada, que resultou da melhor proposta apresentada no concurso lançado pelo clube, é de 264.532,11 euros.