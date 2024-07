Pedro Ramos reitera compromisso de concurso para a contratação 200 novos enfermeiros

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil reiterou, ontem, o compromisso para a abertura de um concurso para a contratação 200 novos enfermeiros, com reserva de recrutamento. Isso mesmo ficou plasmado numa reunião que Pedro Ramos teve com o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), liderado por Juan Carvalho.

Este encontro serviu para analisar e discutir assuntos relacionados com a carreira de enfermagem. Com a publicação do diploma que aprova Orçamento da Madeira para 2024 publicado, no dia 29 de Julho, em Diário da República, Pedro Ramos assumiu que, até ao final deste ano, estarão reunidas as condições para o lançamento do procedimento concursal.

Foram ainda abordados outros assuntos relacionados com esta área profissional, os quais serão alvo de análise ulterior.