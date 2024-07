Fogo em Ourém mobiliza mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos

Um incêndio na freguesia de Freixianda, no concelho de Ourém, que deflagrou ao início da tarde de hoje, está a mobilizar mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos.

Segundo fonte do Comando sub-regional de emergência e proteção civil do Médio Tejo, o fogo teve início pelas 14:17 com dois focos de incêndio, mas, "entretanto, já estão juntos".

As chamas lavram "com intensidade" em zona florestal, em Casal de Além, na freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, no distrito de Santarém.

"Não temos, para já, reporte de habitações em risco", salientou à agência Lusa a mesma fonte do comando sub-regional.

Pelas 15:32, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informava que estavam no terreno 221 operacionais, apoiados por 59 viaturas e 11 meios aéreos.