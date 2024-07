IV Edição do Congresso São Jorge – Memória e Futuro nos dias 13 e 14 de Agosto

A Comissão Organizadora do Congresso São Jorge Memória e Futuro informa que a IV edição deste Congresso irá decorrer nos dias 13 e 14 de Agosto, no auditório Ana Beatriz Ferreira, em São Jorge, subordinada ao lema 'As Gentes e as suas raízes'.

A sessão de abertura está prevista para as 10h00, do dia 13 de Agosto e conta ter a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, momento em que será aberta a exposição 'Imagens e Memória do Arquipélago da Madeira', da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, que estará patente durante o Congresso.

O primeiro painel denominado 'Genealogia e Identidade Cultural no Norte da Madeira – Gentes com História', contará com três comunicações: 'Raízes do destino: Uma abordagem genealógica e migratória', por João Gabriel Mata, 'O papel do Arquivo e Biblioteca da Madeira na genealogia: percursos familiares narrativos', por Joana Silva, do Arquivo e Biblioteca Regional da Madeira; e 'Memórias das Gentes que fazem História: os desafios das histórias de vida' por Cláudia Faria, contando com a moderação do jornalista Miguel Silva.

À tarde, pelas 14h30, haverá espaço para o painel 'Preservação de Memórias Familiares e Comunitárias – Comunicações Livres', partilha de histórias, documentos, fotografias, com Dionísio Andrade e Leonel Mendonça e a moderação de Jacinto Jardim.

A actividade do dia 13 de Agosto, encerrará com a intervenção dos 'filhos da terra', Ana Alves, Lizette Caroto e Amílcar Gonçalves, num painel moderado por José António Branco.

No dia 14 de Agosto, o congresso abrirá com o painel subordinado ao tema 'As nossas gentes pelo mundo', que contará com as intervenções de Marcos Gonçalves, de São Paulo, Brasil; Joela Camara Jardim, da Venezuela; João Carlos Nunes, de Jersey; e Carlos Sena Caires, em representação de Macau. O painel será moderado pelo jornalista Gil Rosa, da RTP Madeira.

Ao final da manhã, será apresentado o filme documental 'O Feiticeiro do Norte', produzido por Martinho Andrade e que terá o testemunho do produtor, de Marcos Gonçalves, bisneto do Feiticeiro e de Lídia Araújo, da Associação Xarabanda.

O congresso terá ainda espaço para a homenagem ao artista da terra Frei e Vicente, natural de São Jorge e que com oitenta e um anos, é um dos artistas madeirenses com mais discos publicados.

Nessa homenagem haverá a apresentação do último CD do artista, 'Madeira Canções Sem Tempo', gravado em colaboração com a Associação Xarabanda e a Orquestra de Ponteado, que irá atuar no evento e onde irão participar ainda o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e o Grupo Coral de São Jorge.

O congresso encerrará com um jantar comunitário, aberto à população, mediante a aquisição prévia de bilhetes na Junta de freguesia de São Jorge.

O contexto sociocultural das regiões periféricas desafia as suas populações a assumirem uma cidadania ativa. Nesse sentido, o IV Congresso de São Jorge –Memória e Futuro, organizado por iniciativa de cidadãos naturais desta freguesia, e contando com vários parceiros locais, realizar-se-á nos dias 13 e 14 de Agosto, no auditório da mesma freguesia. Congrega cidadãos, responsáveis institucionais e políticos para debaterem e apresentarem conhecimentos e experiências sobre a genealogia das comunidades da região norte da ilha da Madeira.

Entre os objectivos do Congresso, que conta com a coorganização da Câmara Municipal de Santana, contam-se o fomento da compreensão da genealogia das populações nascidas no norte da Ilha da Madeira, incentivando o interesse pelas suas origens e potencialidades; a promoção e a valorização da cultura local e o sentimento de pertença, fortalecendo os laços comunitários entre a sua população; assim como estimular a cidadania ativa da população originária da região, dinamizando a partilha de conhecimentos e experiências.

Os interessados podem inscrever-se no Congresso através do seguinte endereço: https://forms.gle/iMk33XELUW2tGBNW8