Vereda da Lagoa do Vento encerrada durante duas semanas

A Vereda da Lagoa do Vento (Casa do Rabaçal- Lagoa do Vento) vai estar encerrada durante duas semanas devido à realização de trabalhos de manutenção e recuperação no percurso pedestre PR 6.3.

Segundo o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, os trabalhos são incompatíveis com a passagem de pessoas, motivo pelo qual este percurso vai estar encerrado durante duas semanas, a contar a partir do dia 5 de Julho.

O IFCN informa ainda que o percurso pedestre PR 6.3 Vereda da Lagoa do Vento estará transitável entre a Casa do Rabaçal e o percurso pedestre PR 6.2 Levada do Alecrim.