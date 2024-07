Jornais sul-africanos noticiam onda de raptos que atinge a comunidade portuguesa

Alguns órgãos de comunicação sul-africanos já noticiaram a onda de raptos que está a atingir a comunidade portuguesa na África do Sul, maioritariamente originária da Madeira.

O Eyewitness News deu um exclusivo a dar conta de que os proprietários de talhos portugueses e os seus funcionários estão a ser alvo de raptos em Gauteng.

Esse órgão de comunicação revelou ainda que desde Janeiro do ano passado 20 proprietários e funcionários de talhos portugueses foram raptados nesta província, havendo ainda uma vítima assassinada.

Adianta também que na semana passada, no espaço de 72 horas, três empresários, donos de talhos, foram raptados, sendo que apenas uma das três vítimas foi encontrada e libertada.

Já sobre o resgate, dá conta que a maioria dos casos os pedidos de resgate para a libertação segura das vítimas variam entre 20 mil euros e 177 mil euros, enquanto em pelo menos nove destes casos, os pedidos de resgate começaram em meio milhão de euros.

“Embora possa ou não ser uma coincidência, todas as vítimas são originárias da Madeira, algumas sendo sul-africanas de terceira ou quarta geração”, noticia o mesmo jornal, dando ainda conta de que “em alguns casos, os sequestradores solicitam que as negociações sejam conduzidas em português, levando as autoridades a acreditar que os raptores têm ligações com Moçambique”.

A comunidade madeirense com quem o DIÁRIO contactou refere que está apreensiva e com receio desta nova onda de raptos que vem acontecendo nos últimos tempos.