Mais de 40% dos jornalistas consideram desafio "manter credibilidade" como fonte de notícias

Mais de 40% dos jornalistas consideram que "o maior desafio" para este ano é "manter a credibilidade" como uma fonte de notícias, de acordo com o relatório da Cision sobre "O Estado dos Media 2024".

Esta é uma das conclusões do 15.º relatório anual, baseado numa pesquisa com mais de 3.000 profissionais dos media em todo o mundo, que "destaca o forte foco dos jornalistas no combate à desinformação, a crescente dependência de dados e as surpreendentes mudanças nas plataformas sociais com as quais eles se envolvem".

"As conclusões destacam as formas como os profissionais de RP podem alcançar resultados positivos nos órgãos de comunicação social mais rapidamente, ao fornecer aos jornalistas histórias que sejam relevantes para os seus públicos".

Entre as principais conclusões, "quase três quartos (72%) dos jornalistas classificam os comunicados de imprensa como o seu conteúdo preferido a receber dos profissionais de RP" e "42% dos jornalistas relataram que seu maior desafio para 2024 será manter a credibilidade como uma fonte de notícias confiável".

O documento refere ainda que "menos de metade dos jornalistas que participaram no estudo utilizam a IA [inteligência artificial] regularmente".

Outra das conclusões é que "os órgãos de comunicação social estão a utilizar mais do que nunca os recursos multimédia (imagens, visualizações de dados e vídeos): 87% dos jornalistas utilizam esses recursos em apresentações e histórias".

Quanto a redes sociais, "o Facebook está a ressurgir, tendo sido apontado pelos jornalistas como uma das três plataformas com maior atividade".

"Os jornalistas, tal como os profissionais de relações com os media, enfrentam muitos desafios e mudanças em todo o setor, incluindo aprender a navegar em novas tecnologias, como a IA generativa, e compreender a mudança de comportamentos dos media", afirma Carrie Parker, diretora de 'marketing' da Cision, citada em comunicado.

A Cision realizou o seu inquérito sobre o estado da comunicação social de 2024 em janeiro e fevereiro de 2024, tendo recolhido respostas de 3.016 inquiridos em 19 mercados por todo o mundo: EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Itália, Espanha, Portugal, China, Austrália, Singapura, Malásia, Indonésia, Taiwan e Hong Kong.