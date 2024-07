PSD salienta que "ORAM 2024 dá mais rendimento aos produtores locais"

O grupo parlamentar do PSD destacou a importância da aprovação do Orçamento da Região para 2024, nomeadamente para o sector primário, uma vez que "irá permitir continuar a valorizar os produtores locais, através do reforço de vários apoios financeiros".

Através de uma nota à imprensa, os social-democratas fazem questão de frisar uma série de medidas direccionadas aos produtores locais, enquanto forma de atenuar o impacto dos aumentos dos factores de produção, promover a economia regional e valorizar a produção local. A nossa prioridade é fortalecer a economia regional através do apoio direto aos nossos produtores. Este reforço no orçamento de 2024 é um passo significativo nesse sentido”, afirmou Valter Correia.

O deputado indica o apoio de 0,20€ por quilo concedido pelo Executivo Regional aos produtores de cana-de-açúcar como ponto de destaque. "Contabilizados os apoios regionais, europeus e o montante mínimo a pagar pelos engenhos, os produtores de cana-de-açúcar recebem em 2024, no mínimo, 1,00€ por quilo, o que comparativamente a 2023, representa um aumento de 56,25%", explica, acrescentando que "este aumento no apoio aos produtores de cana-de-açúcar é crucial para assegurar que os nossos produtores sejam justamente recompensados pelo seu trabalho árduo".

O apoio adicional de 0,20€ chega aos produtores de uva casta tinta negra. “Queremos garantir que os viticultores tenham os rendimentos necessários para continuar a produzir uvas que são decisivas para a produção de Vinho Madeira, que constitui a marca de mais prestígio da nossa Região”, disse o porta-voz do PSD nesta iniciativa.

A banana também merece especial atenção. No presente ano, por cada quilo de banana extra, que corresponde a cerca de 85% da produção, os produtores recebem 1,00€, com um acréscimo de 0,20€ para os produtores directos e mais 0,04€ para produtores com certificação global. “O nosso objectivo é proporcionar condições justas e competitivas para os produtores de banana, reconhecendo a sua importância para a economia e para a identidade cultural da nossa região”, afirmou Valter Correia.

Este orçamento reflecte o compromisso do Governo em continuar a investir na produção local, garantindo aos agricultores mais rendimentos, fortalecendo a agricultura e o seu contributo no crescimento da economia Regional. Só com rendimentos compatíveis é que podemos esperar a manutenção desta actividade que, para além da sua importância económica, é decisiva para a manutenção das nossas paisagens, elemento decisivo para a marca do destino Madeira. Valter Correia

Apesar de ser uma medida que em muito ajuda os nossos produtores locais, "algumas forças políticas mostraram-se contra esta medida, procurando, assim, tentar inviabilizar a aprovação do Orçamento e colocando obstáculos à implementação destes apoios", consideram os social-democratas.