Escolha dos candidatos às 'Autárquicas' encarado com cautela pelo PSD/Madeira

No rescaldo da 'Festa do Chão da Lagoa', e aproveitando a deixa da mobilização dos militantes, Miguel Albuquerque assume o foco do PSD/Madeira nas Eleições Autárquicas, reconhecendo a necessidade de chegar a consensos, nomeadamente em Câmara de Lobos.

À margem de uma visita ao Cabeleireiro Teresa Spínola, em São Martinho, o presidente do Governo Regional, que é também o líder dos social-democratas madeirenses, disse mesmo que a votação para as Câmaras Municipais é "um desafio mais difícil" porque "implica escolhas de pessoas", num voto que diz ser "personalizado".

Nesse sentido, Albuquerque fala já na necessidade de criar "plataformas de entendimento", sobretudo nos concelhos onde os actuais autarcas já atingiram o limite de mandatos, para que a escolha o candidato seja mais consensual.

Quanto a Câmara de Lobos, onde a disputa entre o actual presidente da Junta, Celso Bettencourt, e o sucessor de Pedro Coelho e actual presidente, Leonel Silva, deverá ser renhida, Albuquerque não desfaz, para já, a dúvida, argumentando com a "fase embrionária" do processo.

"Câmara de Lobos é uma questão de encontrarmos essas plataformas de entendimento. Eu acho que o partido sempre teve essa capacidade, evidentemente nós não vivemos num partido totalitário, em que toda a gente pensa da mesma maneira", mas diz que o diálogo e auscultação, normalmente permite entendimentos.

E mesmo sabendo que não é possível "agradar a toda a gente", o líder social-democrata acredita numa"base razoável de consenso".

Quanto ao cabeleireiro agora remodelado, conta já com 28 anos de existência e é uma das quatro unidades que a empresária Teresa Spínola possui actualmente, todas elas no Funchal.

Aos jornalistas a proprietária, além de elogiar a equipa de 18 elementos, não deixa de apontar a dificuldade em encontrar profissionais nesta área.

O investimento agora realizado ronda os 35 a 40 mil euros.