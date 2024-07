Rentrée política do PSD/M a 10 de Agosto no Porto Santo

Depois de superadas as expectativas na grande Festa da Herdade do Chão da Lagoa, realizada no passado dia 21 de Julho, é no Porto Santo que os social-democratas concentram as suas atenções para mais uma grande rentrée política, que terá lugar, no próximo dia 10 de Agosto, a partir das 21h30, no centro da cidade.

"Uma grande Festa de Verão que, contando com a presença do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, deverá servir para reforçar a união e mobilização rumo aos desafios que se avizinham – e, em particular, na vitória que se pretende alcançar nas autárquicas do próximo ano – mas, também, para reconhecer o trabalho dos militantes e sublinhar o facto do Partido manter-se na liderança governativa da Região, tendo por base um Programa de Governo que beneficia a população em geral mas, também e em especial, aquela Ilha, revela o partido.

Mantendo o seu figurino habitual, esta Festa de Verão apresenta um programa de animação musical que envolve as actuações de Sónia Soares e Vasco Freitas, num convívio popular que será prolongado, depois e pela noite fora, ao sabor dos ritmos do DJ Perez.

Por fim, e cumprindo a tradição, a festa conta com intervenções políticas que deverão reiterar o compromisso do partido para com todos os cidadãos, sublinhando o trabalho que é para continuar a dinamizar no Porto Santo.