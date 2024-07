Centenas de jovens aderem aos programas juvenis na Calheta

Mais de 3 mil jovens (3.284) aderiram, este Verão, aos Programas Juvenis dinamizados pela Direcção Regional da Juventude (DRJ) sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRIJT).

A informação foi avançada pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, esta sexta-feira, na Calheta.

A governante presidiu, em representação do presidente do Governo Regional, à sessão de encerramento do IX Encontro Municipal de Juventude da Calheta, organizado pela Câmara Municipal local, que decorreu sob o tema ‘Turismo: um Mundo à Tua Espera!’.

Na sua intervenção, destacou a importância destes eventos “na promoção das várias áreas do conhecimento entre as diferentes gerações” e da “proficuidade da partilha, enquanto elemento catalisador da aprendizagem e crescimento”.

“A Calheta é um exemplo dos concelhos madeirenses, onde podemos verificar que a dinâmica crescente do Turismo se intercepta em grande parte com a irreverência dos jovens, com a sua bravura e vocação para a descoberta de novos desafios, experiências inspiradoras e que serão, com certeza, enriquecedoras das vossas vidas pessoais e profissionais”, afirmou.

A governante enalteceu a proactividade da população juvenil residente no município, visível na adesão de mais de uma centena de jovens aos programas juvenis e aos Estágios de Verão, com programas como o Ingress@, o Jovem em Formação e o Monitor Júnior.

Ana Sousa recordou ainda que os programas de emprego promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira abrangeram, desde 2019, só na Calheta, 529 cidadãos, num investimento global de mais de 800 mil euros.

A construção de 26 novos fogos a custos controlados, num investimento da ordem dos 3,3 milhões de euros, foi outro dos investimentos do Governo Regional no município mencionados hoje pela secretaria regional.