Canoagem e canoas marcam presença na Semana do Mar

A Associação Regional de Canoagem da Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Porto Moniz e o Clube Naval do Seixal levam a efeito a III Etapa do Circuito Regional SIPRE, que terá lugar no dia 28 de Julho pelas 15h10, com saída do Seixal e chegada ao Porto do Porto Moniz, numa extensão de 8.5Km.

Para esta competição, encontram-se inscritas 84 embarcações, envolvendo 94 canoístas Juniores, Seniores, Masters Masculinos e Femininos e Mistos Absolutos, oriundos da Associação da Madeira de Desportos e Natureza, da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

De destacar que será atribuído prémios monetários aos três primeiros classificados na geral e que a competição conta com o apoio do construtor de kayaks SIPRE, que oferecerá ao clube campeão do circuito uma embarcação de canoagem de mar.

No que concerne à mítica prova de Canoas do Norte, que vai na sua XXXIII Edição, terá a sua largada prevista para as 15h00, com saída do caís do Seixal e chegada ao cais do Porto Moniz. A competição conta com 16 canoas inscritas, oriundas do Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz.

A todos os participantes será oferecido uma t-shirt alusiva à Semana do Mar, assim como uma refeição pelas 17h30m no Porto de Recreio do Porto Moniz.