Queda de colchão na estrada perturbou trânsito na Via Rápida

A queda acidental de um colchão na Via Rápida, no sentido Caniço-Funchal, pouco antes da zona do Canto do Muro, condicionou o trânsito naquela infraestrutura rodoviária ao início da tarde desta sexta-feira. Uma viatura ligeira terá ficado parada em cima daquele objecto, o que veio a perturbar a fluidez do tráfego automóvel, que circulava mais lentamente desde o nó da Cancela.

Entretanto, por volta das 12h40, o colchão foi recolhido pelo pessoal da empresa concessionária Vialitoral, tendo sido retomada a normalidade da circulação.