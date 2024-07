Voleibol de Praia ‘elege’ Rei e Rainha da Praia na Calheta

Este fim-de-semana, dias 27 e 28 de Julho, realizam-se na praia da Calheta, os torneios de voleibol de praia "King of the Beach” e o “Queen of the Beach”.

O "King & Queen of the Beach 2024” são torneios especiais, onde só participam os melhores da modalidade. Os nove melhores atletas, masculinos e femininos, atendendo ao ranking final individual do Circuito Regional de Voleibol de Praia, após as cinco etapas, são convidados pela Associação de Voleibol da Madeira a participar no ‘King of the Beach’ e no ‘Queen of the Beach’, onde competirão todos contra todos e disputarão o título de melhor jogador de voleibol de praia - "King of the Beach / Rei da Praia" e de “Queen of the Beach / Rainha da Praia”.

Conforme explica a Associação de Voleibol da Madeira, o "King of the Beach”, no masculino, e o “Queen of the Beach”, no feminino, é um torneio composto por 8 atletas de cada género, normalmente os 8 primeiros do Circuito Regional, divididos em 2 grupos de 4 atletas, que jogam todos contra todos, em 2 X 2, apurando-se os 2 primeiros de cada grupo para o grupo dos vencedores e os outros dois para o grupo dos vencidos. Nos dias 27 e 28 de Julho, sábado e domingo, vão ser realizados 12 jogos, para cada género, e pelas 18:00 de domingo serão anunciados os vencedores do "King of the Beach” e do “Queen of the Beach”.

A edição deste ano do ‘Rei da Praia’ e ‘Rainha da Praia’ contará, pelo segundo ano consecutivo, no lote de atletas convidados para participar na competição os atletas vencedores do Circuito Regional no escalão de SUB-18.

Os jogos decorrerão tanto no Sábado como no Domingo das 10h às 13h e das 15h às 18h. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no Domingo, dia 28 de julho, às 18h, após a conclusão dos jogos.

Os vencedores da edição de 2023 foram Carlos Leon no ‘King’ e Joana Fagundes venceu a ‘Rainha da Praia’, refere ainda o comunicado.

Os atletas que participarão no “King of the Beach 2024” são os seguintes: CARLOS LEON; RUBÉN VIEIRA; PEDRO VIEIRA; NATANIEL ÁLVARES; CARLOS ROCHA; EMANUEL FREITAS; LEONARDO ROQUE; MIGUEL FRANCO; e GUSTAVO MELO.

As atletas que participarão no “Queen of the Beach 2024” são as seguintes: JOANA FAGUNDES; MARIANA; ANA CASAS; INÊS PAIXÃO; CARLA CAMACHO; FABIANA PIRES; BEATRIZ NÓBREGA; BRÍGIDA NÓBREGA; e SARA SOUSA-

𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟒 𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐡𝐞𝐭𝐚

No Domingo, das 10h às 18h, também na praia da Calheta, realizar-se-á um Torneio de Voleibol de Praia de Variante de 4 (‘quadras’), que será disputado entre equipas compostas por 4 a 6 elementos, que poderão ser femininas, masculinas ou mistas, sendo que os jogos são jogados por 4 jogadores contra 4 jogadores. A entrega de prémios ocorrerá no final da competição, pelas 18 horas.