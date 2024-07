PSP deteve dois homens quando assaltavam restaurante na Praia Formosa

A Polícia de Segurança Pública procedeu à detenção de dois homens, com 33 e 36 anos, naturais e residentes do Funchal, pelo crime de furto a estabelecimento comercial com arrombamento.

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira na zona da Praia Formosa, no Funchal, num restaurante ali existente, após denúncia de um cidadão via 112 para as autoridades policiais.

A rápida reação policial permitiu identificar e deter os suspeitos quando os mesmos ainda se encontravam no interior do restaurante, tendo sido possível recuperar a totalidade dos artigos comerciais furtados.

Os detidos são reincidentes neste tipo de prática de crimes contra o património.

Após contacto com a autoridade judiciária competente, os mesmos foram presentes a tribunal no dia de ontem, tendo-lhes sido aplicada a medida de termo de identidade e residência.