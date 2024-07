Chega propõe isenção das taxas de frete para produtos agrícolas regionais entre Madeira e Porto Santo

O partido Chega-Madeira submeteu à Assembleia Legislativa da Regional um projecto de resolução que” recomenda ao Governo Regional a implementação da isenção total das taxas de frete para produtos agrícolas regionais no transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo”. Esta iniciativa visa “fomentar o desenvolvimento agrícola nas duas ilhas, seguindo o exemplo bem-sucedido das Ilhas Canárias”, argumenta Miguel Castro.

O líder parlamentar do Chega-Madeira refere que “a agricultura desempenha um papel fundamental na economia das ilhas da Madeira e do Porto Santo, contribuindo significativamente para a sustentabilidade das comunidades locais. Contudo, os custos de transporte marítimo entre as duas ilhas constituem um entrave ao crescimento do setor agrícola, prejudicando a competitividade e viabilidade dos produtos locais”.

“A isenção das taxas de frete é, portanto, uma medida crucial para valorizar os produtos agrícolas regionais e os seus produtores, eliminando as barreiras económicas e logísticas”, evidenciou o parlamentar.

A proposta do Chega-Madeira destaca também “a importância de reduzir os custos operacionais para os agricultores, incentivando assim a produção e comercialização de produtos locais”.

“Ao facilitar o fluxo de produtos entre as duas ilhas, a isenção das taxas de frete promoverá a qualidade e diversidade da oferta agrícola regional, impulsionando a economia e aumentando a receita local. Adicionalmente, a disponibilidade de produtos frescos e de qualidade no mercado local poderá beneficiar os consumidores e dinamizará o comércio”, sustenta Miguel Castro.

“A isenção das taxas de frete contribuirá significativamente para a coesão económica e territorial entre a Madeira e o Porto Santo, promovendo um desenvolvimento mais harmonioso e inclusivo. Esta medida estratégica permitirá a integração económica, social e territorial, reduzindo as disparidades regionais e fomentando oportunidades de crescimento equilibradas entre as duas ilhas”, conclui o Chega, que considera que “com a implementação desta medida, a agricultura regional será revitalizada” no seu todo.