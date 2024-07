Cristina Pedra deixa mensagem sobre “importante e histórica prova”

No primeiro fim-de-semana de Agosto, como de habitual, vai para a estrada a 65.ª edição do Rali Vinho da Madeira, e a autarca do Funchal aproveitou para deixar uma mensagem sobre esta prova que, diz, tudo tem para honrar os seus históricos e populares pergaminhos e ser, uma vez mais, um grande sucesso, que é, aliás, a imagem de marca desta tão importante e histórica prova do desporto motorizado europeu, nacional e regional.

Leia o que escreveu a autarca:

“Serão mais de 80 os inscritos, num lote de pilotos que reúne vários nomes sonantes, regionais, nacionais e internacionais, desta modalidade que tanto apaixona os madeirenses, que fazem deste evento uma verdadeira festa, contudo, nunca esquecendo as mais elementares regras de civismo e segurança, fundamentais numa prova desta natureza, que, ademais, cativa milhares de espectadores, que literalmente a acompanham com paixão, desde o arranque até ao seu término.

Enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal, relembro que a autarquia apoia, dentro do possível, esta modalidade. Ademais, uma das provas que mais espectadores congrega é, sem dúvida, a super-especial da Avenida do Mar.

Sendo certo que o Rali Vinho da Madeira é um evento de cariz internacional, constituindo-se até como importantíssimo veículo promotor da Região Autónoma da Madeira e do Funchal, tendo também um tremendo impacto económico, nomeadamente ao nível dos municípios e localidades, como bem se pode constatar pela dinâmica que envolve os locais em que a prova se desenrola, não posso deixar de expressar a minha satisfação pela sustentabilidade ambiental ser uma forte preocupação da organização desta prova daí que o combustível dos Rally2 (R5) será 100% sintético e sem emissão de gases poluentes, bem como a eliminação das mangas plásticas

Neste campo e vivendo num tempo em que a sustentabilidade ambiental e a diminuição da nossa pegada ecológica seja um dos mais importantes legados que podemos deixar para as gerações vindouras, apelo igualmente à colaboração dos milhares de espectadores da 65.ª edição do Rali Vinho da Madeira, mormente no que se refere à “produção de resíduos”, em concreto diminuindo o uso do plástico e tendo o máximo cuidado em deixá-los nos recipientes/contentores adequados.

Aproveito ainda esta ocasião para realçar a competência e o profissionalismo da organização do Rali Vinho da Madeira, que tudo faz para que seja um exemplo a nível internacional, com o apoio do Governo Regional, mas, também dos municípios, entre os quais, a Câmara Municipal do Funchal.

Dito isto, estou certa de que, nesta edição, a Madeira, mais uma vez, mostrará as suas excelentes capacidades organizativas, bem como todo o seu potencial e qualidades infraestruturais, que fazem com que sejamos uma Região com todas as condições para receber e organizar grandes eventos, como o fazemos por diversas ocasiões, sendo, uma destas, inequivocamente, o Rali Vinho da Madeira.

Não posso terminar sem endereçar algumas palavras ao nosso público, extraordinariamente apaixonado pela modalidade, reiterando a importância do civismo e da segurança, para que, deste modo, conjuntamente, façamos desta edição do Rali Vinho Madeira mais um grande êxito.

A terminar, a todas as equipas e a todos os participantes, mas também a todos quantos participam e colaboram, muitas vezes de modo voluntário e apaixonado, para que o nosso Rali Vinho da Madeira seja sempre um sucesso, endereço os votos de uma excelente prova e o meu particular e sentido agradecimento por tudo o que dão a esta modalidade”.