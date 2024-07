Ouro atinge novo máximo histórico com otimismo sobre corte de juros da Fed

O preço do ouro atingiu um novo máximo histórico, de cerca de 2.460 dólares por mês, numa altura em que aumentam as expectativas de que a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) corte os juros.

O ouro atingiu os 2.457,77 dólares por onça esta tarde, superando o recorde anterior de 2.450,07 dólares registado em 20 de maio.

Este é um dos ativos mais procurados em alturas de incerteza económica, nomeadamente devido à sua estabilidade, e soma já três semanas em alta.

Os analistas têm justificado a força do ouro com a incerteza geopolítica e com a manutenção das compras por parte dos bancos centrais e dos consumidores chineses.

Segundo os analistas do Banca March, este desempenho dos preços do ouro na sessão de hoje deve-se à "maior probabilidade de um corte de juros" nos Estados Unidos, onde as taxas se mantiveram nas últimas reuniões.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sugeriu esta segunda-feira que não se deve esperar que a inflação seja inferior a 2% para começar a baixar os juros.

Powell também indicou que os dados do segundo trimestre reforçam a confiança de que a inflação está a caminho da marca dos 2%.

Para os analistas do Renta 4 Banco, as palavras de Powell são um sinal de que a Fed poderá cortar os juros duas vezes este ano, sem descartar a possibilidade de três reduções das taxas.