Facturação de cimento atinge máximo histórico

Vendas ultrapassaram os 12 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o maior valor de que há registo. Há 14 anos que não se comprava tanta quantidade. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 25 de Julho.

Outros destaques:

ARAE avança com operação no Porto Santo Mais de uma dezena de inspectores vai fiscalizar os negócios da ilha, como a venda de álcool a menores, a segurança alimentar ou as regras do AL;

Doença volta a matar coelhos-bravos Há 15 anos que não era identificado o vírus da mixomatose em colónias da ilha da Madeira;

Kris Meeke é número 1 no RVM 85 equipas integram lista de inscritos para a prova 'rainha' dos ralis madeirenses;

E, por fim, Crise desperta consumo de filmes de terror “Há toda uma forte carga psicanalítica que torna o género imortal”, refere em entrevista ao DIÁRIO, João Monteiro, director do MOTELX. Filmes serão exibidos amanhã e sábado no Forum Madeira.

