João Jacinto vence 2.ª etapa da 'volta' à Madeira

João Jacinto continua a dar ao pedal e venceu, esta sexta-feira, a 2.ª etapa da 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta com 9 segundos de vantagem sobre Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha) e 13 segundos sobre Pedro Teles (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia/Earth Consulters).

Desde muito cedo que os quatro primeiros classificados uniram-se na frente, fazendo os últimos 30 quilómetros do trajecto entre Santana e Porto Moniz em conjunto, deixando para as curtas subidas todas as decisões e fazendo com que a diferença entre si fosse reduzida. Aliás, uma hora e meia bastou para que os quatro primeiros completassem esta etapa, circulando a uma média de 34km/h. No final, a vitória sorriu ao ciclista do Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis/C.D. Pataiense/CO2 Auto.



Foto Associação de Ciclismo da Madeira

Nas senhoras, Rosa Martins (Maxima Dinâmica/Ludens de Machico) voltou a vencer confortavelmente, completando a corrida em quase duas horas (1h58m56s), com 13 minutos de vantagem para Stepanhie Cords (1.º de Maio - Leticia Fernandes - Seguros/Rolub MTB Team) e quase meia-hora (31m34s) sobre a sua colega de equipa, Maria Freitas.

Nos cadetes masculinos, Leonardo Chícharo (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia/Earth Consulters) venceu a etapa e é o primeiro líder da camisola vermelha destinada a esta categoria, seguido pela dupla do Clube Futebol Andorinha, Guilherme Nunes e Dino Freitas.

João Jacinto preservou todas as suas lideranças nesta etapa - geral (amarela), pontos (verde) e montanha (azul) - bem como Bernardo Teixeira mantém a liderança na juventude (branca) e Rosa Martins que lidera em femininos (rosa). Por equipas o Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis/C.D. Pataiense/CO2 Auto mantém a superioridade colectiva.

Para amanhã está programada a habitual jornada dupla, com a manhã reservada à etapa em linha entre os Prazeres e a Fajã da Ovelha (82.1kms), considerada a etapa rainha da volta. Pela tarde há contrarrelógio individual de 4.3kms entre o Areeiro e Câmara de Lobos.