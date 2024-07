João Jacinto e Rosa Martins imbatíveis na 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta

João Jacinto (Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis / C.D. Pataiense / CO2 Auto) não está a dar hipóteses aos adversários na Volta à Madeira ao vencer esta manhã a 3ª etapa A, considerada a etapa rainha entre os Prazeres e Fajã da Ovelha, onde percorreu os 82.1kms em 2h31min53seg, menos 15seg que Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha) e 21seg sobre Nuno Manso (Club Sport Marítimo-Mina Cabeleireiros/C.B. Almodovar/Landeiro/KTM/Matias&Araujo).

Esta etapa ficou marcada por uma avaria mecânica na primeira hora de corrida por parte de Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia / Earth Consulters) que arruinou por completo as suas hipóteses de lutar pelo pódio final, e uma fuga na 2ª hora de corrida, protagonizada por Bruno Santos (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia / Earth Consulters), Luís Mendonça (Club Sport Marítimo-Mina Cabeleireiros/C.B. Almodovar/ Landeiro/KTM/Matias&Araujo) e Pedro Freitas (Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis / C.D. Pataiense / CO2 Auto) que só foi alcançada nos 3 kms finais da subida do Paúl do Mar para a Fajã da Ovelha, sendo Bruno Santos o último dos resistentes.

Nas senhoras, Rosa Martins (Maxima Dinâmica / Ludens de Machico ) voltou a vencer confortavelmente, cumprindo os 60.3kms da sua corrida em 2h26min43seg, com 17min38seg de vantagem para Stepanhie Cords (C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros / Rolub MTB Team) e 23min50seg sobre Jessie Serrão (C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros / Rolub MTB Team).

Nos Cadetes Masculinos, Leonardo Chícharo (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia / Earth Consulters) venceu a etapa de 60.3kms para esta categoria, cumprindo o trajeto em 2h15min11seg e preservando a liderança da camisola, seguido pela dupla do CF Andorinha, Guilherme Nunes e Dino Freitas que foram 2º e 3º respetivamente.

João Jacinto preservou todas as suas lideranças nesta etapa, com a geral (amarela), pontos (verde) e montanha (azul), bem como Bernardo Teixeira mantem a liderança na juventude (branca) e Rosa Martins que lidera em femininas (rosa)

Por equipas o Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis / C.D. Pataiense/CO2 Auto voltou a ser o coletivo mais forte.

Pelas 18h00 decorreu entre o Areeiro e Câmara de Lobos, a 3ª Etapa B, com o contrarrelógio individual de 5.2kms, com as diferenças entre os primeiros classificados a serem de escaços segundos, mas que foi de notar um ganho importante de Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha) a Nuno Manso (Club Sport Marítimo-Mina Cabeleireiros/C.B. Almodovar/ Landeiro/KTM/Matias&Araujo) que partiam para a etapa da tarde com uma diferença de 2seg entre si favorável a Bernardo Teixeira, e que após a sua realização da etapa foi ampliada para 14seg.

Na luta pelo pódio João Jacinto lidera, Bernardo Teixeira é 2º e Nuno Manso 3º.

Amanhã para encerramento da Volta à Madeira temos um circuito de 51.6kms no Funchal, onde prevemos uma chegada ao sprint, com partida marcada para as 10h00 e chegada prevista para as 11h20, junto ao cais do Funchal, onde pelas 13h30 teremos a entrega de prémios final.