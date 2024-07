Alterações rodoviárias na Rua dos Ferreiros e Rua dos Netos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir de amanhã, quarta-feira, serão realizadas alterações à circulação rodoviária, devido à empreitada de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal', que decorre na Rua dos Ferreiros e Calçada de Santa Clara.

Eis as alterações:

- Reposição da normal circulação rodoviária na Rua dos Ferreiros, segmento entre o Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) e a Praça do Município

- Interrupção à circulação rodoviária na Rua dos Netos, segmento compreendido entre a Rua dos Ferreiros e a Rua das Mercês;

- Mantêm-se desactivados alguns dos estacionamentos da Rua dos Ferreiros, localizados junto ao Palácio da Justiça do Funchal.

Como alternativa os condutores que circulam na Rua dos Ferreiros ou Rua dos Netos serão encaminhados para a Praça do Município e podem subir a Rua dos Castanheiro em direção à Rua de São Pedro ou Rua das Mercês.