João Silva triunfa no Rali da Ribeira Brava

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu hoje o Rali da Ribeira Brava, consolidando assim a liderança do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024.

João Silva concluiu as nove classificativas da prova no tempo total de 49 minutos, 9 segundos e 7 décimos, menos 3,5 segundos que os seus mais directos adversários Miguel Nunes/João Paulo, igualmente em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Miguel Caires/João Miguel Sousa, no terceiro Skoda Fabia Rally2 Evo do ‘pelotão’, fecharam o pódio, separados por 34,8 segundos do vencedor.