Colisão esta madrugada deixa condutor com ferimentos ligeiros

Uma colisão entre dois carros esta madrugada, ocorrida no acesso ao túnel da Pontinha, no Funchal, deixou um condutor com ferimentos ligeiros.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, pelas 4h50 desta terça-feira, deslocando-se para o local com uma ambulância para socorrer a vítima, que apresentava escoriações na testa.

Após primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.