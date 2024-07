Falta de água no Arco da Calheta leva autarquia a apelar à poupança

A freguesia do Arco da Calheta tem sido afectada, nos últimos dias, pela falta de água potável, situação que a Câmara Municipal liderada por Carlos Teles tem vindo a acompanhar de perto, procurando minimizar os seus impactos, nomeadamente com a colocação, no terreno, das suas equipas técnicas para resolver o problema.

Nesse sentido, a autarquia apela à poupança por parte da população pedindo que a sua utilização seja restrita ao essencial.

Essas falhas no abastecimento de água potável naquela freguesia, situação que é recorrente nesta altura do ano, e que, no entender da Câmara Municipal estão associadas à escassez de água nas captações das nascentes, mas também ao consumo excessivo, têm sido minimizadas com o abastecimento à população com recurso a viaturas dos Bombeiros Voluntários da Calheta, que transportam água da Ponta do Pargo e do Estreito da Calheta.