Farmácias preparadas para alargamento da 'Preparação Individualizada da Medicação'

As farmácias da Região estão preparadas para o alargamento da PIM - Preparação Individualizada da Medicação, cujo projecto piloto arrancou em Outubro de 2022, em São Martinho.

Foi no âmbito de uma reunião que juntou, esta terça-feira, os responsáveis da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil (SRS) fez e da Associação Nacional das Farmácias (ANF), que a tutela fez um balanço do referido projectio, sem que, contudo, tenham sido avançados números do mesmo no comunicado remetido à comunicação social.

Aquando da assinatura do protocolo, em 2022, entre a ANF, a SRS, o IASAÚDE, IP-RAM, e a ANAFRE, o objectivo era "assegurar e operacionalizar o serviço de Preparação Individualizada da Medicação, no sentido de contribuir para a utilização correcta, segura e efectiva do medicamento por parte dos doentes crónicos, promovendo uma melhor adesão à terapêutica crónica, de modo a aumentar a qualidade de vida do doente, diminuindo as hospitalizações e os gastos com recursos de saúde", podemos ler no comunicado de hoje.

Conforme faz saber a Secretaria liderada por Pedro Ramos, "após um interregno, motivado pela falta de aprovação do Orçamento de 2024, prevê-se a passagem à fase seguinte até ao final do ano, permitindo a adesão das farmácias comunitárias interessadas".

Nesse mesmo encontro, "foram abordadas outras matérias relacionadas com a promoção da saúde e prevenção da doença, para as quais a ANF manifestou a sua disponibilidade para a cooperação com o Serviço Regional de Saúde, através das Farmácias Comunitárias".