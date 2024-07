Marítimo vence sub-23 do Farense por 2-0

O Marítimo venceu, na manhã deste sábado, a formação sub-23 do SC Farense por 2-0, no primeiros dos cinco jogos de preparação agendados para o estágio que os verde-rubros encetam em Moncarapacho, no Algarve, com os golos a serem apontados por João Tavares e pelo central Romain Correia.

Fábio Pereira, neste primeiro ensaio, apresentou a seguinte equipa inicial: Samu; Tomás Domingos, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Fábio China, Guirassy, Francisco França, João Tavares, Patrick Fernandes e Francisco Gomes. Foram ainda utilizados: Pedro Teixeira, Gonçalo Tabuaço, Filipp Sukhkh (todos guarda-redes) , Igor Julião, Noah Madsen, Romain Correia, Rodrigo Andrade, Noah Françoise, Pedro Silva, André Rodrigues, Rúben Marques e Martim Tavares.

Apenas o médio Diogo Mendes não foi utilizado neste primeiro jogo de preparação, tendo sido submetido a trabalho específico.

O Marítimo regressa ao trabalho amanhã com duas sessões de treino.